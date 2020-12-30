В Новополоцке поймали эксгибициониста. 26-летний мужчина показал свои половые органы продавщице в торговом центре. Зачем он это сделал, рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.-Молодой человек около шести часов вечера зашел в павильон в торговом центре. Ему понравилась 19-летняя девушка-продавец. Мужчина всячески нахваливал ее внешние данные и предлагал познакомиться. Девушка отказалась знакомиться. Тогда мужчина продемонстрировал ей свой половой орган, - рассказали в милиции.Девушка возмутилась и пригрозила вызвать милицию. Незадачливый ухажер вышел из магазина, но вскоре вернулся и продолжил свои действия. Его не смутило ни то, что в торговом центре есть покупатели, ни то, что там установлены видеокамеры.Милиция задержала хулигана-эксгибициониста. Молодой человек приехал в Новополоцк из Шумилинского района. Почему при попытке познакомиться с девушкой он выбрал последним аргументом именно демонстрацию пениса, внятно объяснить парень не смог.