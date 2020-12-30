Свежую статистику о распространении коронавируса в Беларуси опубликовало Министерство здравоохранения. По официальным данным, за сутки в стране выявили 1 тыс. 957 новых случаев COVID-19. Снова рост - цифра вновь приблизилась к 2 тысячам. Но и выписанных за сутки из больниц пациентов, переболевших коронавирусом, больше - 2 тыс. 644 пациента.Как и день назад, снова за сутки официально зарегистрировано 10 смертей пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике умерли 1 тыс. 414 пациентов с выявленным коронавирусом.С начала года в Беларуси были зарегистрированы - 192 тыс. 361 человек с положительным тестом на ковид. Выздоровели 171 тыс. 901 пациент. Количество тестов за прошедшие сутки на коронавирус - 24 тыс. 454. Всего в стране выполнили уже 3 млн. 962 тыс. 318 тестов.Читайте также:Врач назвал последствие коронавируса, которое сокращает жизнь