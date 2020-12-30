В Госпогранкомитете Беларуси рассказали, что происходит на границе после введения ограничений из-за коронавируса. Сколько не выпустили белорусов, которые пытались выехать из страны, не уточняется, зато стало известно о нарушениях со стороны иностранцев.Напомним, иностранцев в Беларусь впускают, но они должны провести здесь 10 дней на самоизоляции, и только потом выезжать обратно.За неделю 44 человека нарушили это правило, сообщает ГПК. Одним из нарушителей самоизоляции оказался гражданин Турции. Он прибыл в Минск 24 декабря, но не прошло и четырех дней, как иностранец попытался покинуть страну.- Он достоверно знал о требовании закона, - заверили в пограничном ведомстве, - ведь при въезде в страну пограничники не только предупреждают об обязанности соблюдения самоизоляции, но и выдают соответствующий документ под роспись.В ГПК отметили, что на всех нарушителей были составлены административные протоколы. Санкция статьи КоАП 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий» предусматривает штраф до пятидесяти базовых величин или арест - нарушителя карантина могут отправить в изолятор на «сутки».