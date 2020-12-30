В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм. Минздрав озвучил статистику, а «Комсомолка» составила рейтинг самых трамвоопасных областей.1 МЕСТО. МинскВ Минске пострадали - 270 взрослых и 12 - детей. С начала декабря от гололедных и холодовых травм пострадали в Минске 1 223 человека.2 МЕСТО. Гомельская областьТут за сутки – травмировались 227 человек, из них 12 - дети. С начала декабря - 3 851 травма.3 МЕСТО. Могилевская областьВ Могилевской области за сутки - 174 травмы, из них 15 – дети. За период с 1 декабря от гололедных травм пострадали 1 833 человека.4 МЕСТО. Витебская областьВ Витебской области за сутки зарегистрирован 131 пациент (из них 12 – дети). За весь период травмировались - 1 853 человека.5 МЕСТО. Минская областьВ Минской области – 98 человек, из них 4 ребенка. Всего с начала декабря зарегистрировано – 1 127 травм.6 МЕСТО. Гродненская областьТут за сутки пострадали 4 взрослых. С начала декабря – 419 человек.7 МЕСТО. Брестская областьСудя по всему, гололед обошел Бресткую область стороной. Там за сутки за помощью обратился всего один человек! Всего с начала декабря – 760 пострадавших.Минздрав еще раз просит всех граждан - чтобы избежать травм, необходимо правильно одеваться!