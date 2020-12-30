На последних в 2020 году торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 декабря курсы доллара и евро возросли, курс российского рубля - снизился. При этом курс евро достиг абсолютного исторического максимума, сообщает БелаПАН.Курс белорусского рубля к доллару США снизился на 0,81 копейки (0,32%) и достиг 2,5789 рубля. К европейской валюте рубль ослаб на 1,88 копейки (0,60%) - курс вырос до 3,1680 рубля за 1 евро. Некоторые банки уже стали продавать евро по курсу 3,2 руб., отметили в агентстве после мониторинга банков.А к российскому рублю 30 декабря национальная валюта немного укрепилась - на 0,45 копейки (0,13%) до 3,4871 белорусского рубля за 100 российских.В последний день 2020 года, 31 декабря, торгов на бирже не будет. Так решили, чтобы завершить расчеты по сделкам, совершенным на торгах иностранными валютами на бирже, сообщает БФВБ. Это значит, что следующие торги пройдут в ближайший рабочий день - 4 января 2021 года. До этой даты курсы валют сохранятся на уровне, определенном 30 декабря.