«Светофор» - это сеть магазинов-дискаунтеров, в Минске, Могилеве, Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и других городах Республики Беларусь. Сообщается, что в ходе проверки в отдельных торговых объектах, расположенных в областных центрах и Минске, был выявлен ряд нарушений законодательства о торговле, в том числе не соблюдался ассортиментный перечень товаров, продавалась продукция с истекшим сроком годности.- Юридические лица были заранее уведомлены о том, что проверки будут, - цитирует БелТА начальника отдела координации контрольной деятельности МАРТ Кирилла Слабко.- Но никаких мер для того, чтобы заранее устранить нарушения, принято не было.В итоге МАРТ выдал предписания о приостановлении работы десяти торговых объектов сети «Светофор» до 29 января. Кирилл Слабко обратил внимание на то, что после устранения выявленных нарушений субъекты торговли, получившие такое предписание, вправе обратиться с ходатайством о досрочном возобновлении работы магазинов.Остальные 65 магазинов сети пока работают.