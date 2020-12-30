Независимая театральная группа «Купаловцы» (уволившиеся из купаловского театра в Минске сотрудники) представят вторую онлайн-премьеру вечером 30 декабря. Посмотреть видео спектакля «Войцек. Сцены» можно будет в этот день с 19:00 до 24:00 - в это время будет открыт доступ к показу. Он бесплатный и размещен на Youtube-канале группы, а также внизу этой статьи.Продолжительность постановки - 50 минут. Есть ограничения по возрасту - от 18 лет.Спектакль по произведению Георга Бюхнера рассказывает о солдате Войцеке, который служит преданно и соглашается на все: на сомнительные эксперименты шарлатана-доктора, на упреки глуповатого капитана, на насмешки и унижения. И все ради того, чтобы добыть денег для своей любимой Марии и провести свободную минуту над колыбелью сына. Однако события постепенно выходят из-под его и так слабого контроля.- Это был непростой для нас год, но завершить его мы хотим с искоркой в глазах, пламенем в сердце и с премьерой на Youtube! - говорится в сообщении на странице «Купаловцев».Режиссер постановки - Роман Подоляко. Для него это история простого, маленького человека, к которому постепенно подбирается система и жестоко уничтожает самое хорошее, что осталось у него в душе.Напомним, первый показ «Купаловцев» на Youtube прошел в октябре - тогда группа показала знаменитый спектакль «Тутэйшыя». Ролик набрал больше 300 тыс. просмотров. А следующий показ запланирован на 20 января 2021 года. Какой это будет спектакль, пока не раскрывается.