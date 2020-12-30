Трагедия случилась днем во вторник, 29 декабря, с Слонимском районе. Пока подробностей известно мало. 41-летний мужчина менял колесо на навесном плуге. В какой-то момент плуг опрокинулся с домкрата и придавил рабочего насмерть.- Следователем с участием специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены сотрудники предприятия, назначен ряд экспертных исследований, изъята необходимая документация, - сообщили в Следственном комитете. - По данному факту проводится проверка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм. Минздрав озвучил статистику, а «Комсомолка» составила рейтинг самых трамвоопасных областей.Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 декабря 2020 года: снова под 2 тысячи новых случаев 10 смертей за суткиВ Лиде поезд столкнулся с бетонным столбом, которым перекрыли железнодорожные пути. Возбуждено уголовное дело