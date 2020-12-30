30 декабря прошла онлайн пресс-конференция Светланы Тихановской и так называемого Кабинета представителей, где они подвели итоги года.- За что мы боремся? За прекращение насилия, освобождение политических заключенных (на сегодня их 169), мирный трансфер власти, проведение новых выборов. На это направлена и международная, и внутренняя деятельность. В том числе, усиление точечных санкций против пособников режима (введенных в Евросоюзе, США, Канаде, Британии). Это и наши действия внутри страны – каждый раз, когда мы выходим на протест, в наш двор, вешаем бело-красно-белый флаг или отказываемся спонсировать режим, мы давим на него, - заявила Светлана Тихановская. - Мы работаем не только над помощью белорусскому обществу, не признанием Лукашенко, но и над восстановлением справедливости.Вот краткие итоги работы, которые были озвучены:- Делегитимизация Лукашенко произошла во всем мире.- Результаты выборов не были признаны другими странами.- Установлены новые политические и дипломатические контакты с 25 странами.- Идет работа над экономической программой развития Беларуси. Есть договорённость о разработке Всеобъемлющего плана для Беларуси (макроэкономическая помощь, поддержка бизнеса, упрощение визового режима);- Запущен процесс по признанию ОМОНа и ГУБОПиКа террористическими организациями. США наложили санкции на минский ОМОН и ГУВД, а также на КГБ Альфа. В Европе готовится четвертый пакет санкций.- Начат процесс возвращения законности: запущено первое уголовное дело – Максима Хорошина – в рамках универсальной юрисдикции и скоро ожидается старт новых дел. Запущена Единая книга регистрации преступлений.