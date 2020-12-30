Предновогоднее ЧП в Бобруйске: здесь утром 30 декабря произошел пожар на предприятии «Белшина». Огонь вспыхнул в одиннадцатом часу в подготовительном цехе завода крупногабаритных шин - загорелся резиносмеситель. Об этом сразу сообщили пожарным, и уже до их прибытия из цеха сами эвакуировались 40 работников.Спасатели быстро локализовали, а затем ликвидировали возгорание. Помогла в этом спринклерная водяная система автоматической установки пожаротушения, которая установлена над резиносмесителем и четко сработала.К счастью, пострадавших нет и пожар не принес больших бед. Огонь повредил лишь два погонных метра транспортерной ленты резиносмесителя. Загорание не вышло за пределы технологической установки, сообщает УМЧС по Могилевской области.Там констатировали, что технологический процесс предприятия нарушен не был, однако была приостановлена работа резиносмесителя. Причина загорания пока устанавливается, добавили в управлении.