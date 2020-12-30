Утром 30 декабря состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко со своим коллегой из Таджикистана - Эмомали Рахмоном.- Главы государств поздравили друг друга с наступающим Новым годом, обсудили наиболее актуальные вопросы в сфере развития двусторонних отношений, а также ситуацию с пандемией, - сообщает пресс-служба президента Беларуси.А в полдень того же дня стало известно, что Александра Лукашенко поздравил Владимир Путин.- В поздравлении подчеркивается, что, несмотря на все трудности уходящего года, совместными усилиями России и Беларуси удалось достичь весомых результатов на различных направлениях. Российский лидер выразил надежду на продолжение в наступающем году работы по наращиванию взаимовыгодных двусторонних связей, укреплению Союзного государства, Евразэс, ОДКБ, а также СНГ, в котором Республика Беларусь вскоре будет председательствовать. Владимир Путин констатировал, что всё это отвечает интересам двух стран, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве, - сообщает пресс-служба Кремля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси за минувшие сутки зарегистрировано 917 гололедных и холодовых травм. Минздрав озвучил статистику, а «Комсомолка» составила рейтинг самых трамвоопасных областей.Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 декабря 2020 года: снова под 2 тысячи новых случаев 10 смертей за суткиВ Лиде поезд столкнулся с бетонным столбом, которым перекрыли железнодорожные пути. Возбуждено уголовное дело