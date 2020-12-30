Суд Первомайского района Минска рассмотрел дело об ограблении букмекерской конторы в столице. Инцидент произошел 17 августа. Мужчина зашел в букмекерскую контору в подземном переходе на станции метро «Уручье» и начал требовать у кассира деньги. Кассир отдал наличность только после того, как налетчик пригрозил ему предметом, похожим на пистолет.Всего грабитель унес из конторы 1 479 рублей. Когда его задержали, мужчина пожаловался на тяжелое материальное положение. И объяснил: на ограбление решился потому, что думал, вся милиция занята на протестах и поэтому его никто не будет ловить.Мужчине инкриминировали разбой – то есть, угрозу применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего, с целью завладения имуществом. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает пресс-служба прокуратуры.Ущерб мужчина возместил и раскаялся.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Новополоцке мужчина так хотел познакомиться с девушкой, что показал ей свой половой орган - и не на фото в интернете, а в многолюдном торговом центре. ПОДРОБНОСТИ,