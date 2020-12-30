- Долго же я собиралась с мыслями, чтобы написать слова благодарности Вам, друзья, — всем тем, кто переживал за меня все эти 42 дня. До сих пор не могу осознать масштабов вашей поддержки и уж точно понятия не имею, как теперь соответствовать всему вами сказанному: так много тёплых слов вы мне адресовали, - написала Ольга Хижинкова в своем Instagram. - Я не могу ответить всем, но надеюсь, вы знаете, как я вам благодарна. Это счастье — чувствовать поддержку и любовь такого количества людей. Сложный 2020-й я буду провожать с осознанием, насколько сильными мы можем быть в своей готовности подставить плечо. Видимо, у белорусов включился какой-то внутренний ресурс, преобразовывающий отрицательную энергию в созидательную. И пополняется он когда мы отдаем, а не получаем. Спасибо, невероятные белорусы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Кто такая Ольга Хижинкова, которую трижды приговорили к аресту и не выпустили на свободу. Модель и «Мисс Беларусь-2008» занимается благотворительностью, спасает бездомных животных и бегает марафоны.Не рассматривает вариант покинуть Беларусь: «Мисс Беларусь-2008» Ольга Хижинкова на свободе. Накануне освобождения Ольгу перевезли с Окрестина в Жодино. За сорок с лишним суток ареста за нее вступились белоруски на флэшмобе и Кортни Лав.Что рассказала Ольга Хижинкова после 42 суток ареста: «Не было отопления, забрали матрасы, спала на полу в пальто». Мисс Беларусь, в поддержку которой высказались тысячи белорусок и Кортни Лав, дала первое интервью после освобождения из заключения.