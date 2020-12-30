Жители Витебщины и Могилевщины из-за последствий непогоды «красного уровня» остались без электричества. На 15.00 часов среды, 30 декабря, энергетикам данных областей нужно было восстановить электроснабжение еще более чем в 560 населенных пунктах. Подробности сообщили в пресс-службе «Белэнерго».Всего на работах по восстановлению в этих двух областях занято 143 бригады, а также 92 единицы спецтехники. Им предстоит восстановить подачу электричества в 562 поселка и деревни.- С начала суток уже восстановлено электроснабжение в 276 населенных пунктах, - добавили в пресс-службе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Из-за непогоды «красного уровня» поезда из Орши в Минск и Витебск идут с опозданием.Пассажиров просят отнестись с пониманием - в северном регионе Беларуси «ледяной апокалипсис» (подробности).Витебск сковало льдом: показываем самые необычные фотографии очевидцев.Сильный ветер валил деревья, а лед парализовал работу электротранспорта (подробности).