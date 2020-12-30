Минская милиция ищет женщину, которая две недели делала покупки за счет другого человека. Женщина нашла банковскую карту и расплачивалась ею в магазинах. Всего она совершала покупки 76 раз и потратила более 1,8 тысячи рублей.Неладное заподозрил сотрудник автозаправочной станции. Он забрал у женщины карту и сообщил о подозрительной клиентке в милицию, но она успела скрыться. Сейчас женщину ищут. Банковская карта принадлежит 65-летнему мужчине.Не исключено, что к хищению денег причастна женщина, которая попала на камеру видеонаблюдения. Всех, кто знает что-то об этой женщине, правоохранительные органы просят позвонить по телефону 8 (044) 500-31-11.