О том, что на днях двух сотрудников IT-компании Exadel задержали прямо рядом с Окрестина, проинформировал ресурс dev.by со ссылкой на информацию EuroradioИзвестно, что молодые люди пришли к ИВС встречать своих коллег, которые в этот день выходили на свободу.Директор офиса компании в Минске Владимир Черницкий подтвердил журналистам, что он достоверно знает о задержании одного своего сотрудника - инженера по секьюрити. Руководитель сообщил, что его сотрудника задержали на Окрестина, 30 декабря должен был пройти суд, но заседание отменили. Информации о текущем местонахождении инженера-айтишника неизвестно.Другой ресурс, телеграм-канал «Мотолько помоги», проинформировал со слов очевидцев, что у молодых людей был в руках приветственный плакат, однако сотрудникам ЦИП что-то не понравилось.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ольга Хижинкова написала первое публичное обращение после 42 суток ареста.После выхода из СИЗО она впервые написала в своем Instagram (подробности).Жителя Новогрудка осудили на 7 лет колонии за подготовку протестов и оскорбление Лукашенко в соцсетях.Его знакомому дали за это же 1,5 года колонии. Вот, что сделали мужчины в августе 2020 года (подробности).