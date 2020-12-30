Судя по прогнозам синоптиков, новый год белорусы встретят под знаком «плюс». 31 декабря нам обещают температуру воздуха ночью от -1 до +5, а днем столбик термометра поднимется аж до +7. В первый день 2021 года термометры покажут ту же картину: в течение суток от -1 до семи градусов тепла.Тем, кто в эти дни отправится за покупками, в гости или решит встречать праздник на открытом воздухе, надо учесть, что на большей территории страны пройдут осадки – будет и дождь, и мокрый снег. Местами ожидается туман, особенно ночью и утром. А вот такого гололедного коллапса, который накрыл некоторые регионы страны 29 декабря, уже не будет – гололед предсказывают, но слабый.Ветер будет неустойчивым, умеренным, днем в отдельных районах порывистый. Дуть он будет с юга, с переходом на умеренный северный, сообщает pogoda.by.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:29 декабря в Витебске и Могилеве был объявлен красный уровень опасности из-за гололеда и ветра. Посмотрите фото из обледеневшего города.