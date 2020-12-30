Пресс-служба Минздрава Беларуси опубликовала официальное поздравление Дмитрия Пиневича с наступающим Новым годом и Рождеством.В своем поздравлении министр заметил, что уходящий 2020-ый год был очень сложным, важным и значимым.- Проблемы и заботы, которые он принес, сопоставимы с нелегким военным временем, что выпало на долю наших отцов, дедов и прадедов, - сравнил Пиневич.Главным испытанием, по его мнению, стала пандемия коронавируса. Так как COVID-19 потребовал от медиков мобилизации всех ресурсов, принятия оперативных и даже жестких решений.- Уверен, со мной согласятся, что 2020-ый год научил нас заново чувствовать ценность вещей, которые казались привычными, - здоровье, мир, тишину, - пояснил министр здравоохранения.Также подводя итоги, Пиневич подчеркнул, что белорусские медики выстояли в борьбе за здоровье всей страны. Он поблагодарил всех работников системы здравоохранения - врачей, медсестер, фармацевтов, специалистов медучреждений за труд и неравнодушие. Но также и напомнил, что пандемия унесла человеческие жизни и выразил скорбь о «безвременно ушедших коллегах, которые положили свое здоровье на алтарь борьбы с COVID-19».- Пусть наступающий 2021-ый год принесет в наши дома атмосферу тепла и заботы, мир, стабильность и личное счастье! Искренне желаю здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, света и добра, - пожелал Пиневич.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Минздрав Беларуси опубликовал первые фото с процедуры вакцинации от коронавируса.Посмотрите, как выглядит медбокс с вакцинами и куда делают «прививку» от COVID-19 (подробности).Лукашенко получил первое поздравление с Новым Годом. И это был не Путин.Утром 30 декабря состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко со своим коллегой из Таджикистана - Эмомали Рахмоном (подробности).