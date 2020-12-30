Очередное Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля, об этом недавно заявил Александр Лукашенко. В собрании поучаствуют 2700 человек. Участники будут выбраны по нормам представительств рай- и горсоветов депутатов, а также наиболее многочисленных общественных объединений. Заявляется, что на форум прибудут делегаты изо всех областей, но не более 310 участников от каждой, а также от Минска до 370 человек.Для выдвижения созданы специальные комиссии. Постепенно они выдвигают делегатов. 30 декабря прошло пленарное заседание минской городской организации БРСМ, в ходе которого на Всебелорусское народное собрание выдвинули 51 делегата.- Для такой важной миссии кандидатов от городской организации выбирали достойных. Это 51 человек - компетентные и инициативные молодые люди, которые предварительно получили возможность поучаствовать в создании такого будущего, какое они желают видеть в стране, - заявил первый секретарь минского городского комитета БРСМ Роман Бондарук.Окончательное количество делегатов от общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» определят на пленуме центрального комитета БРСМ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Созданы комиссии: кто и как выбирает делегатов Всебелорусского народного собрания. Лукашенко уже озвучил, что шестое Всебелорусское народное собрание состоится 11-12 февраля 2021 в Минске. Мы пытались разобраться, кто на него, теоретически, попадает.Альтернатива парламенту или фильтр против кризисов: эксперты - о полномочиях Всебелорусского народного собрания. По предложению Александра Лукашенко ВНС, возможно, станет конституционным органом, а делегатам будут подотчетны главы парламента, министры и губернаторы. Мы вспомнили историю этого мероприятия с 1996 года и собрали мнения политологов