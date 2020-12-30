Ранее «Комсомолка» рассказывала о священнике Владимире Дробышевском, которого в Гомеле из зала суда прямо в рясе конвой увел на «сутки».В среду, 30 декабря, стало известно, что гомельского батюшку лишили права ношения священнических одежд и наперстного креста. Об это он написал у себя в Facebook.Такой указ издала Гомельская епархия БПЦ. В документе говорится, что Дробышевский не подал в установленный срок прошение «продлить срок за штатом или прошение о возвращении в клир Гомельской епархии». Кроме того, в указе подчеркивается, что отец Владимир ранее заявил, что не желает ассоциировать себя с БПЦ и РПЦ.Сам же Дробышевский прокомментировал, что по его мнению, это произошло из-за его гражданской позиции.- Юрист минской митрополии говорила мне, что «все можно устроить, увольнение неправомочно... Только перестаньте выходить и попроситесь обратно». Видимо, очень митрополиту мой подрясник и крест мозолили глаза на улицах Гомеля, - заявил Дробышевский.Напомним, священника Владимира Дробышевский в общей сложности осудили на 25 суток. Он ходил на мирные протесты, но и вышел на одиночный пикет к зданию СК с плакатом «Спынiце гвалт».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Священников из Волковыска и Гомеля судили за участие в несанкционированных акциях. Что говорит церковь?Иерей Александр Богдан возложил цветы в память об умершем, и ему вынесли предупреждение. А вот священник Владимир Дробышевский получил сначала 10, а потом еще 15 суток (подробности).За молитву с БЧБ-флагом два католических священника и один верующий мужчина в Витебске получили предупреждение.Мужчин задерживали еще в начале декабря, а судебное заседание по делу, после его доработки, прошло в канун Рождества (подробности).