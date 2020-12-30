Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе исследовали несколько десятков образцов роговицы человеческого глаза и сделали вывод, что эта часть тела может противостоять коронавирусной инфекции.Ни в одном из образцов COVID-19 не смог размножиться, в то время как другие вирусы, например, вирус герпеса, сохраняли возможность к репликации, пишет nv.ua.«Наши результаты не доказывают, что все роговицы устойчивы. Но все протестированные нами роговицы доноров были устойчивы к новому коронавирусу. Все еще возможно, что у подгруппы людей могут быть роговицы, поддерживающие рост вируса, но ни одна из исследованных нами роговиц не поддерживала рост SARS-CoV-2», — цитирует издание молекулярного микробиолога Джонатана Дж. Майнера.Полученные результаты не означают, что можно отказаться от средств индивидуальной защиты, закрывающих глаза – очков, щитков. Но не исключено, что они будут полезны в дальнейших разработках средств борьбы с коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Беларуси началась массовая вакцинация от коронавируса.