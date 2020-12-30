Авария с наездом на малолетнего пешехода произошла в Бобруйске во вторник, 29 декабря. Подробности сообщила пресс-служба УВД Могилевского областного исполкома.В вечернее время около 18.20 часов на проезжей части в Бобруйске под колеса минивэна «Форд Гэлакси» попал мальчик 2009-го года рождения. За рулем автомобиля был местный житель. По предварительной информации, водитель не успел среагировать, когда ребенок побежал на другую сторону дороги в неустановленном месте.- Школьник перебегал проезжую часть в неустановленном месте справа налево по ходу движения авто. В ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы. У мальчика черепно-мозговая травма, открытый перелом большой берцовой кости правой голени со смещением, - прокомментировали в УВД.Обстоятельства происшествия еще выясняются.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Opel в заносе влетел в стоявших на обочине Mercedes и водителя под Могилевом - мужчина погиб.Авария произошла недалеко от деревни Межисетки (подробности).Фотофакт. В Минске произошло ДТП с участием сразу пяти автомобилей.Все началось из-за водителя «Лексуса», который неправильно выбрал безопасную дистанцию на дороге (подробности).