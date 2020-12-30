О том, что получен первый транш российского кредита, сообщила пресс-служба Минфина Беларуси.Деньги поступили в среду, 30 декабря. Уточняется, что это первая часть государственного кредита от России переведена в российских рублях в эквиваленте 500 миллионам долларов.Напомним, ранее российское правительство одобрило проект межгосударственного соглашения о кредите в 1 миллиард долларов для Беларуси.Первый транш, как и было условлено, поступил до конца 2020-го года. Вторая часть в том же объеме должна быть переведена уже в 2021-ом году.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Российское правительство одобрило кредит на миллиард долларов для Беларуси.Такое распоряжение подписал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин (подробности).Минфин России о новом кредите для Беларуси: $1 млрд предоставим в 2020 году, а еще $500 млн - в 2021 году.Условия предоставления кредитных средств все еще прорабатываются между министерствами (подробности).Лукашенко о российском кредите в $1,5 млрд: \\"Это было мое настояние\\".Белорусский президент подробно рассказал, о чем он говорил с Путиным в течение четырех часов (подробности).