Последние научные исследования показали, что в борьбе с коронавирусом нет необходимости проводить регулярную дезинфекцию помещений. Эти меры не эффективны и не могут иметь важного значения, пишет med-heal.ru.Издание цитирует микробиолога Эммануэля Голдмена, эксперта Раттерского университета (США).«Вирус обладает повышенной уязвимостью, что снижает его шансы на выживание во внешней среде. Даже если вирусные частицы, которые выделяют больные люди при кашле или чихании осядут на поверхности, то риск инфицирования в данном случае будет ничтожно низким. Поэтому смысла в протирании дезинфицирующими средствами пакетов из магазина, упаковок и баночек – нет”, - считает ученый.Такого же мнения придерживается специалист по респираторным заболеваниям в Национальном институте здоровья США Кевин Феннелл.«На настоящий момент нет никаких данных, подтверждающих необходимость проведения дезинфекции поверхностей с целью предотвращения распространения КОВИД-19. Особенно эти замечания актуальны в отношении проведения дезинфекций улиц, домов, тротуаров. Гораздо больше пользы будет, если просто чаще проветривать помещение, использовать защитные маски и соблюдать социальное дистанцирование, а так же чаще мыть руки”, - считает он.