О том, что в отношении минчанина завершено расследование уголовного дела о хулиганстве и активных действиях, нарушающих общественный порядок, сообщила пресс-служба Следственного комитета.Криминальный инцидент, по информации следствия, произошел в столице 25 октября. На очередном воскресном марше один из протестующих ударил оператора одной из государственных телекомпаний. Им оказался 52-летний безработный минчанин.Кроме того, мужчину обвиняют в том, что он не только участвовал в несанкционированной акции, но с другими протестующими выходил на проезжую часть, блокируя дорогу.- Во время допроса подозреваемый признался, что прочитал об акции в интернете. И в этот день целенаправленно приехал на проспект Победителей, - добавили в СК.Минчанину предъявили обвинение в активном участие в нарушающих общественный порядок действиях, а также хулиганстве (ч.1 ст.342 и ч.1 ст.339 УК РБ).Он находится под стражей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Думал, что не будут искать – вся милиция на протестах». В Минске судили грабителя, который унес деньги из букмекерской конторы.Мужчина угрожал кассиру чем-то похожим на пистолет (подробности).Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест.Сам отец Владимир считает, что это связано с его гражданской позицией (подробности).Жителя Новогрудка осудили на 7 лет колонии за подготовку протестов и оскорбление Лукашенко в соцсетях.Его знакомому дали за это же 1,5 года колонии. Вот, что сделали мужчины в августе 2020 года (подробности).