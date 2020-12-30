В Солигорске есть интересная традиция: предприятия и учебные заведения накануне Нового года выставляют на всеобщее обозрение по новогодней елке. Причем, это должно быть не дерево, а креативная инсталляция.Какие елки придумали солигорчане накануне 2021 года, посмотрел и показал kurjer.info. При изготовлении елок использованы самые разные материалы – металл, дерево, пластик, ткань и даже… отходы производства. Так, швейная фабрика создала елку из трубок, на которые наматывается ткань.А вот здесь можно посмотреть фото главных елок всех областных центров Беларуси и определиться, какая вам больше нравится. Они очень разные - от \\"елки нашего детства\\" до елки-экрана. Смотрите, сравнивайте!