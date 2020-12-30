Затяжная пандемия коронавируса может стать причиной того, что многие поспешат встретить Новый год разгульной вечеринкой. Но беспечная встреча праздников может в последствии стать причиной месяцев новых страданий из-за коронавируса, предупреждает CNN.Крупному медиа четыре признака самой опасной новогодней вечеринки с точки зрения коронавируса назвал доктор Питер Хотез, американский ученый, декан-основатель Национальной школы тропической медицины, профессор молекулярной вирусологии и микробиологии колледжа Бейлор.Так медик напомнил, что все еще ежедневно ВОЗ сообщает о множестве случаев заражения коронавирусом по всему миру.- В жизни это означает, что если вы идете на мероприятие, где пять и более человек, то наверняка на ней будет кто-то с коронавирусом, - предупреждает Хотез.Так какие именно четыре фактора делают новогоднюю вечеринку особенно опасной?Во-первых, если праздник проходит в закрытом плохо проветриваемом помещении. Ученые выяснили - коронавирус остается в воздухе от нескольких минут до нескольких часов. Вирус от заболевшего человека передается на расстоянии более 1,8 метра и даже тогда, когда он уже вышел из комнаты.Во-вторых, опасной вечеринка становится, если гости не носят маски и не соблюдают дистанцию. «Важно запомнить, что чаще всего заражение происходит от людей, у которых нет симптомов вируса», - напомнил доктор.В-третьих, опасна беспечность особенно молодых людей. У них коронавирус проходит бессимптомно, но в итоге происходит заражение еще большего количества людей. Вирусолог напомнил, что есть и тяжелые случаи коронавируса среди здоровых молодых людей и даже без видимых первопричин.В-четвертых, если гости кричат и поют (а без этого, что за вечеринка?!), это помогает вирусу распространяться в воздухе еще быстрее.- Новогодние вечеринки - это то, о чем «мечтает» коронавирус. Но возможно и безопасно встретить Новый год. Например, если ограничиться виртуальной вечеринкой, провести вечер за телевизором или в интернете. С вакцинацией в следующем 2021-ом году мы будем в лучшем положении, - все же обнадежил американский профессор.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Погода на Новый год в Беларуси: что синоптики прогнозируют на 31 декабря и 1 января.Новый год встретим под знаком «плюс», а с неба будет сыпаться то снег, то дождь (подробности).Видео с бала во Дворце Независимости: Лукашенко танцует с девушкой в розовом платье.Появилось новое видео бального танца Александра Лукашенко (подробности).