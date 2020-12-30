Рекомендации к новогодним праздникам озвучили БелТА в пресс-службе спецподразделения ДПС «Стрела» МВД Беларуси.Рекомендации ГАИ адресованы не только водителям, но и пешеходам. Так в Госавтоинспекции напомнили водителям, что перед поездками к родственникам в предпраздничные дни нужно проверить исправность приборов машины, долить в бачки жидкости - стеклоомыватель, антифриз, масло, убедиться, что стекла и зеркала чистые.- Не забывайте о ремнях безопасности, о том, чтобы пристегнутыми были все пассажиры. Дети до 12 лет должны быть в специальных удерживающих устройствах, - напомнили в ГАИ.В «Стреле» напомнили, что водителю недопустимо садиться за руль после употребления алкогольных напитков. И предупредили - в праздники ГАИ усилит контроль за дорожной обстановкой. Основное внимание направят на выявление нетрезвых водителей и бесправников, других нарушителей.А что в ГАИ рекомендуют пешеходам? Фликеры для прогулок в темное время суток, соблюдение ПДД, внимательность и дисциплинированность на дороге.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Названы четыре признака самой неудачной вечеринки на Новый год в плане коронавируса.Профессор вирусологии из США рассказал, как не стоит отмечать праздники с точки зрения борьбы с COVID-19 (подробности).В Бобруйске минивэн сбил 11-летнего мальчика: ребенок в реанимации.ГАИ выясняет обстоятельства ДТП, в котором серьезные травмы получил школьник (подробности).