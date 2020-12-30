Главная предновогодняя интрига в Бресте разрешилась и… стала еще более интригующей. Здесь выбрали имя талисману года- белому бычку голштинской породы. Все желающие могли предложить свои варианты имени. Креативили жители области примерно неделю, и получился список из 61 имени.30 декабря стало известно, что бычок получил имя. Выбрать его из списка доверили 11-летнему мальчику Денису Суботе. Денис из многодетной семьи, не раз становился дипломантом различных конкурсов. Только за последний год на его счету два международных многопрофильных фестиваля искусств. Кстати, председатель брестского горисполкома за счет средств, собранных на несостоявшийся новогодний корпоратив, оказал адресную помощь многодетной семье Оксаны и Николая Суботы.Как назвали бычка, расскажут только 31 декабря. А пока БрестСити предлагает угадать, какое имя выбрал для живого талисмана Денис. В списке есть очень интересные варианты.. Бычку предлагали дать имя Шашлык, Вероятный, Брестец, Треха, Умка, Чебурмуча (производная от мени его родителей – маму бычка зовут Чебурашка, а папу Муча), Зефирка, Масяня, Чек, Мучок, Мумучек, Сильвер.