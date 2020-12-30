О том, что только в декабре 2020-го года по данным правозащитников в Беларуси за участие в протестных акциях были задержаны не менее 750 человек, написало БелаПАН со ссылкой на данные правозащитников.Как сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна», в заключении в Беларуси находятся 169 политзаключенных, и их становится все больше.- Общее число граждан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и поствыборный период, превысило 900 человек, - заявили правозащитники.Также по данным «Весны» в декабре в судах рассмотрели не менее 700 административных дел по протестам и пикетам.- Нам известно о штрафах в отношении 200 человек, сумма превысила 5,5 тысячи базовых величин (около 150 тысяч белрублей), - прокомментировали правозащитники.Еще известно, что 481 человек 486 раз подвергались административным арестам. В общей сложности на 6 тысяч 918 суток (в сумме - почти 19 лет).- Органами прокуратуры и СК так и не возбуждено ни одного уголовного дела по фактам системных и массовых пыток задержанных граждан в период с 9 по 12 августа 2020 года. Также не проведено расследования по фактам гибели как минимум трех участников протестов - Геннадия Шутова, Александра Тарайковского и Романа Бондаренко, смерти Александра Вихора, - подчеркивается в отчете «Весны».Правозащитники считают, что в декабре в Беларуси усугубилась ситуация с правами человека.Еще в отчете заявляется о нарушениях прав граждан на мирные собрания и о преследовании журналистов. В связи с этим упоминается постановление Экономического суда Минска от 3 декабря о лишении интернет-портала tut.by статуса СМИ. А также о том, что 22 декабря в белорусском «Пресс-клубе» был проведен обыск, задержано пять сотрудников и бывшая журналистка Белтелерадиокомпании.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Правозащитники: За все время после выборов в Беларуси задержали уже примерно 31 тысячу человек.За ноябрь 2020 года по административным процессам за участие в протестных акциях прошли около 2400 белорусов. Сумма арестных суток за ноябрь превысила 58 лет (подробности).Стало известно, кто из протестующих ударил телеоператора госТВ на протестном марше.СК завершил расследование инцидента на проспекте Победителей в Минске в октябре 2020 года (подробности).Священнику из Гомеля Владимиру Дробышевскому запретили носить священнические одежды и наперстный крест.Сам отец Владимир считает, что это связано с его гражданской позицией (подробности).