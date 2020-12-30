В Лунинце 28 декабря двое подростков попали в реанимацию с отравлением алкоголем. Историю рассказывает intex-press.by.Подростки 13 и 14 лет выпили пять литров вина. Спиртное они распивали около железнодорожного моста впятером. Подросткам стало плохо, один из них потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь. В итоге двое детей оказались в реанимации.Правоохранительные органы выяснили, откуда у подростков взялось спиртное. Оказалось, они попросили купить спиртное взрослого мужчину. Его личность установлена. Это местный житель, пенсионер. Его привлекли к административной ответственности. Состояние здоровья подростков улучшается, сообщает издание.