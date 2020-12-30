О том, что небезопасные рыбные котлеты продавали в одном из магазинов на Гродненщине, проинформировало БелТА со ссылкой на отдел госнадзора города Лиды Гродненской областной инспекции Госстандарта.Опасные полуфабрикаты нашли в одной из торговых точек в Новогрудском районе. Подозрение у инспекторов вызвали замороженные котлеты из трески, произведенные в России.Котлеты отправили на экспертизу, и в лаборатории выяснилось, что в котлетах сильное несоответствие требованиям техрегламента Таможенного союза по микробиологическим показателям безопасности.- В рыбных котлетах содержание допустимой нормы плесени дрожжей превышало норму в шесть раз, - прокомментировали в Госстандарте.Руководству магазина вынесли предписание устранить нарушения, а импортера уведомили о том, что опасная продукция должна быть изъята из торговых сетей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Торты пересыпали песком и отправили на переработку»: из магазинов Бреста изъяли опасные «Киевские» торты и халву с кишечной палочкой.В тортах зашкаливали трансжиры, а в халве «сидели» бактерии (подробности).Белорусские таможенники изъяли на границе сыр и хамон на $40 тысяч.Фура по документам ехала из Дании в Россию с сельхозоборудованием, но оказалось, что не только с ним (подробности).Посмотрите, из чего делают новогодние елки в Солигорске! Спойлер: даже из отходов производства.По местной традиции, предприятия и учебные заведения выставляют по елочке накануне праздников (подробности).