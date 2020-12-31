Актриса Ольга Нефедова в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ высказалась об уходе своих коллег из Купаловского театра.- Когда только начали происходить все события в Купаловском театре, моей первой реакцией была обескураженность. Я не понимала, как так можно. Да, были слезы. Но я не могла найти объяснения и оправдания тому, что происходит и как вот так просто можно уйти из театра. Ведь очень многие пожертвовали какими-то аспектами своей жизни, чтобы играть на сцене. И вдруг ты отказываешься от своей профессии и прикрываешься вроде как благими намерениями, - рассказала Нефедова.По ее словам, в театре осталось около 200 человек. И они – технические специалисты, которые просто стали заложниками ситуации.- Вы понимаете, что те, кто ушел из театра, просили бросили стариков. И никто не подумал о том, что для народного артиста СССР и Беларуси Геннадия Овсянникова, пережившего несколько инфарктов, театр – воздух, - подчеркнула актриса.Она добавила, что у определенной части населения появилась «некая вседозволенность». И это выражается в том, по мнению Нефедовой, что ты просто не обращаешь внимания на своих коллег.- И когда я на собрании со слезами на глазах просила, чтобы из театра они не уходили, мне одна из актрис сказала: «Мы не можем работать, когда людей убивают». Да, я доверчивый человек, но уже не верю вам, мои бывшие коллеги. Вы продолжаете работать по подвалам, читаете на чаепитиях и получаете за это деньги. Вы работаете, а мы четыре месяца не работали. Считаете, что так честно? Скажите, а где правда? – подытожила Нефедова.Она также добавила, что актеры были честны не до конца с самими собой.- Почему же после такого вот жеста, вы в августе не принесли к зданию театра, вместе с грамотами, ключи от квартир и деньги, которые получали? Если уже решили идти в революцию, то должны были вернуть государству все, что оно вам дало, - заявила Нефедова.Напомним, что актеры Купаловского театра заявили о своем увольнении после того, как с генеральным директором Павлом Латушко не продлили контракт.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Бутэлек у рэквізіце столькі, што можна назваць тэатр алкагольным складам»: артист Павел Харланчук о телесюжете про Купаловский и сутках на Окрестина.Актер рассказал, что может быть с театром, если больше ста человек уйдут и высказался о сюжете, в котором показали пустые бутылки в мусорном ведре и разбросанные вещи. (подробности)