В Минске по улицам города курсирует новогодний автобус №100. Он украшен мерцающими огоньками. Видео было размещено в телеграм-канале «Нашай Нiвы».Автобус проезжает по центральным улицам города.К слову, в новогоднюю ночь синоптики обещают плюсовую температуру. А дождь будет сменяться мокрым снегом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Все о новогодней ночи 31 декабря 2020 в Минске: концерт, фейерверк, неоновое шоу, районные елки, досмотры и работа транспорт.Гид по тем местам в Минске, куда можно прийти в полночь 31 декабря и уйти в 4 утра 1 января. (подробности)Посмотрите, как отметили Коляды под Минском: рождественская батлейка, театр теней и танцы.Организовали праздник молодые белорусы, которые хотят сохранить традиции, и сотрудники музея архитектуры и быта в Строчице. (подробности)Посмотрите, какие елки в этом году стоят в Минске и в областях Беларуси. Какая лучше?Теперь модно делать из новогодней елки арт-объект! Мы собрали деревья сезона 2020-2021. (подробности)