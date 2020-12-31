В Шумилино коммунальные службы красят воду в зеленый цвет. Это не креативная предновогодняя декорация, а проверка на утечку. Зеленый краситель добавляют в воду, которая поступает в отопительную систему райцентра и городского поселка Оболь. Красить воду начали с 17 декабря, и районная газета «Герой працы» предупредила жителей региона: кто увидит лужицы зеленой воды, должен немедленно сообщить в УП ЖКХ, и специалисты устранят неисправность. Бить тревогу нужно и если зеленая вода попала в водопровод – это тоже означает, что где-то неисправность.А еще на зеленую воду не позарятся те, кто умудряется воровать воду из батарей отопления. Поэтому окрашивание предупреждает нецелевое использование теплоносителя.Краситель, который добавляют в воду, безвреден для человека, уточняет издание.