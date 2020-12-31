Александр Лукашенко в четверг, 31 декабря, посещает в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Об этом сообщает БелТА.Лукашенко доложат о состоянии и перспективах развития РНПЦ, а также он ознакомиться с процессами оказания помощи детям, у которых онкозаболевания.В телеграм-канале «Пул Первого» сообщили, что Лукашенко находится на данный момент в лаборатории.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко - врачам: Мы будем оснащать районные больницы. Главное, чтобы вы в Польшу не сбежали.Он добавил, что во многих больницах уже был проведен ремонт и «в основном все на приличном уровне». (подробности)Лукашенко находится в детской инфекционной больнице Минска.В Рождество он хочет посмотреть, как лечат от коронавируса пациентов. (подробности)«Теперь вы полноценный боец ОМОНа». Балаба подарил Лукашенко черный берет.«Вы были с нами в боевых порядках», - заметил командир отряда. (подробности)