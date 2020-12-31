Виктор Бабарико поздравил белорусов с Новым годом и Рождеством из СИЗО КГБ. Письмо с поздравлением было опубликовано в телеграм-канале экс-банкира.- В 2020 году белорусы смогли показаться всему миру, что они настоящие творцы чудес. Оставайтесь людьми, которые ищут лишь свеет добра и любви, которые готовы бороться за свое счастье, а также за будущее своих детей и внуков, за честь, достоинство, - говорится в сообщении.Бабарико пожелал белорусам в новом году исполнения самых невероятных желаний.- Хочу пожелать и исполнения в 2021 году нашего общего желания – жить в стране, где гордятся своими людьми. С Новым годом и Рождеством! - написал экс-банкир.Напомним, что Виктор Бабарико был задержан 18 июня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Виктор Бабарико в СИЗО КГБ организовал курсы английского для начинающих.В письме он также рассказал, что у него есть возможность читать и играть в шахматы и шашки, но нет партнеров. (подробности)КГБ официально: Виктору Бабарико предъявлено обвинение в получении взяток и отмывании средств.Кроме экс-претендента на президентский пост обвинения предъявили ряду топ-менеджеров Белгазпромбанка. (подробности)