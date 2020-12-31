Александр Лукашенко в четверг, 31 декабря, посещает РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Он пообщался с ребенком по имени Никита по переговорному устройству, который на данный момент находится медучреждении. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».Он поинтересовался, давно ли мальчик находится в больнице. Врач ему ответила, что уже 30-ый день.- Ты уже скоро пойдешь домой. А, даже сегодня? Получается, что в Новый год ты уже будешь дома. Значит мы с тобой встретимся в 12 часов ночи, хорошо? Ты включи телевизор, и мы с тобой встретимся.Врач рассказала, что ребенок очень просился, чтобы его выписали. И скорее всего мальчика выпишут 31 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко выделил 116 тысяч рублей на поддержку талантливой молодежи Беларуси.Средства получат молодые люди и творческие коллективы. (подробности)«Все мы с вами ждем чуда»: Вот что Лукашенко сказал на Главной ёлке страны.Благотворительный новогодний праздник прошел накануне рождества во Дворце Республики. (подробности)