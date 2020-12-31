В Витебской области около сотни зданий предлагают безвозмездно под реализацию инвестпроектов. Перечень опубликовал комитет «Витебскоблимущество». Среди бывших школ, детских садиков и библиотек есть и очень необычные предложения. Так, в Глубокском районе отдают здание бывшего монастыря кармелитов с подвалом и здание старинной конюшни. Все это можно взять в безвозмездное пользование или купить в собственность за одну базовую.Но самый интересный и необычный «лот» - усадьба «Станиславово» в Россонах. Историю здания рассказывает ННВ. Усадьба, похожая на замок, была построена в 1900 году по проекту архитектора Эдмунда Фрика. Стиль – неоготика. Местные жители прозвали усадьбу «Дом в сто окон». По легенде, юный помещик Станислав Глазко сделал предложение своей возлюбленной, но невеста поставила условие, что жить согласна только в доме, похожем на дом ее отца. По преданию, Станислав Глазко был небогатым помещиком и у него не было возможности выполнить желание невесты, но случилось чудо – он сорвал большой куш в варшавском казино.Усадьба кирпичная, стоит на фундаменте из бутового камня, крыша покрыта железом. Общая площадь ее – 831 квадратный метр. После революции, когда помещик уехал за границу, здесь размещались различные организации, а во время Второй мировой даже была тюрьма.Безвозмездная передача исторических зданий в пользование становится обычной практикой в разных регионах Беларуси. Так, в Бобруйске отдали бесплатно усадьбу купчихи Кацнельсон – здание, являющееся историко-культурной ценностью. Как пишет bobr.by, по предварительным оценкам, ремонт здания может обойтись счастливчику в 500 тысяч долларов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Слониме продали с аукциона старейшую в стране синагогу. Вот почему ее пришлось уценить.