В минском метро 30 и 31 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравляли пассажиров и сотрудников. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.В сказочных персонажей перевоплотились работники метро. Роль Снегурочки примерила на себя Светлана Дроздова и Светлана Андронова, а Дедом Морозом стали Дмитрий Губанов и Алексей Данилов.Главные герои праздника прогуливались по вестибюлям, платформам, а также заглядывали внутрь вагонов и приходили к сотрудникам метро.Деда Мороза и Снегурочку можно было увидеть на всех трех ветках метро. Они общались с пассажирами. Особое внимание сказочные персонажи уделили детям, которые с радостью исполняли новогодние песни и читали стихи. В подарок они получали угощения.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Видеофакт. Посмотрите, какой новогодний автобус курсирует по Минску.Автобус украсили огоньками. (подробности)Все о новогодней ночи 31 декабря 2020 в Минске: концерт, фейерверк, неоновое шоу, районные елки, досмотры и работа транспорт.Гид по тем местам в Минске, куда можно прийти в полночь 31 декабря и уйти в 4 утра 1 января. (подробности)