Основатель Press Club Belarus Юлия Слуцкая остается под стражей минимум до 22 февраля. Ей было предъявлено обвинение по части 2 статьи 243 – Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщила на своей странице в Facebook ее дочь Александра.- Адвокаты подали ходатайство о возмещении родственниками ущерба, но пока ответа не поступило, - написала Александра.Напомним, что Юлия Слуцкая была задержана 22 декабря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«ДФР проверяет нарушения налогового законодательства»: силовики пришли к руководству «Пресс-клуба», что известно на данный момент.ДФР проверяет, нет ли у «Пресс-клуба» нарушений налогового законодательства. Пресс-клубу в Беларуси уже 10 лет, он часть международной сети. (подробности)Кто такая Юлия Слуцкая, которую задержали по делу «Пресс-клуба».Известная журналистка и редактор была задержана 22 декабря по подозрению в неуплате налогов. (подробности)