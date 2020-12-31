Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря достиг 1,8 миллиарда долларов. Тем самым он с начала 2020 года вырос на один миллиард долларов. Об этом сообщили в министерстве финансов.За январь – ноябрь были привлечены внешние госзаймы на сумму в эквиваленте 2,596 миллиардов долларов, в том числе 1,391 миллиард через облигации, которые размещались на внешних финансовых рынках, а также 541 миллион – от правительства и банков России, 500 миллионов – от ЕФСР, 91,9 миллионов – от Экспортно-импортного банка Китая, 62,5 миллиона – от МБРР, 9,5 миллионов – от ЕБРР и СИБ.За ноябрь Беларусь погасила почти 80 миллионов долларов долга, среди которых 37,5 миллионов долларов вернули правительству и банкам России, 39,6 миллионов долларов – банкам Китая, 700 тысяч долларов – МБРР и 1,9 миллион долларов – товарно-кредитной корпорации США.За одиннадцать месяцев 2020 года Беларусь погасила 1,468 миллиардов долларов, в том числе 655,1 миллионов долларов по обязательствам перед правительством России и банками, 430,3 миллиона долларов – перед банками Китайской народной республики, 264,8 миллионов долларов – перед ЕФСР, 112,3 миллионов долларов – перед МБРР, 2,8 миллиона долларов – перед ЕБРР и СИБ, 2,6 миллиона долларов – пере товарно-кредитной корпорацией США.За ноябрь 2020 года внешний госдолг снизился на 800 миллионов рублей и составил на 1 декабря 9,4 миллиарда рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какие прогнозы на 2020-й сбылись, а какие нет: дефицит бюджета в Беларуси - втрое больше, зарплаты и пенсии выросли, но только в рублях.Оглянулись на 2020 год и посмотрели, какие планы доводились экономике Беларуси и что из них удалось выполнить. А вы как оцените? (подробности)