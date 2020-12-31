Александр Лукашенко 31 декабря, в четверг, посещает РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Он провел встречу с сотрудниками и пообщался с ними. Во время встречи Лукашенко рассказал о своем желании на Новый год. Об этом сообщает БелТА.- У меня лишь одно желание. Мне очень хочется, чтобы белорусский народ сказал мне когда-нибудь спасибо за то, что нам удалось сделать за этот период. Мы же сделали немало, а большое, как известно, видится на расстоянии. И нам повезло, что именно с вами мы смогли построить первое суверенное и независимое государство, - заявил Лукашенко.Он добавил, что кому-то может показаться все это незначительным.- Ну, мол, построили и построили. А пройдет время, вы еще будете говорить своим детям и внукам о том, что мы это сделали. Планку мы подняли высоко, а вам придется прыгнуть, - подытожил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Кочанова рассказала о своем самом заветном желании на Новый год.Свое желание Кочанова озвучила при общении с учениками минской средней школы №118. (подробности)«Все мы с вами ждем чуда»: Вот что Лукашенко сказал на Главной ёлке страны.Благотворительный новогодний праздник прошел накануне рождества во Дворце Республики. (подробности)