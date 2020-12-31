Александр Лукашенко в четверг, 31 декабря, посещает РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Он встретился и пообщался с сотрудниками центра. Лукашенко заявил, что с экономикой мы справимся и протесты не страшны. Его слова приводит БелТА.- Хочу сказать, что справимся мы с экономикой. Нам не страшны эти протесты. Ну походят они, как сейчас. Если красную черту не перейдут – будут ходить, если перейдут, то получат. Напоминаю, что должен быть закон и порядок. Мы переживем все вот это. Но нам надо, чтобы была экономика, - подчеркнул Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко высказался о «змагарах», которые сидят за границей.По его словам, они строят новые козни для Беларуси. (подробности)«У нас нет революции, потому что революционеров нет»: Лукашенко - о ситуации в стране.Во время рабочего визита президент ответил на вопросы журналистов. (подробности)