Александр Лукашенко в четверг, 31 декабря, посетил РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Он встретился и пообщался с коллективом центра. Во время встречи Лукашенко рассказал, как встретит Новый год. Его слова приводит БелТА.- Я встречу Новый год как обычно. Уже много раз я говорил, что когда все пьют, то должен же быть хоть один ответственный и дежурный трезвый человек. Вот здесь мне просто: я не пью, - отметил Лукашенко.Он добавил, что это не пиар, и в праздничные дни он всегда на посту.- Если я выдержу эти несколько суток, ведь я уже забыл, когда спал нормально, то посмотрю свое обращение к белорусскому народу. А оно записывалось в необычном формате. Мне интересно, что в итоге получилось, - подытожил Лукашенко.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Александр Лукашенко рассказал о своем желании на Новый год.Он его озвучил сотрудникам РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. (подробности)Кочанова рассказала о своем самом заветном желании на Новый год.Свое желание Кочанова озвучила при общении с учениками минской средней школы №118. (подробности)