Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко принял участие в политическом ток-шоу «Большая политика», которое вышло 30 декабря на украинском «Пятом канале». Он заявил, что не позволит обесценить подвиг десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто, по мнению Порошенко, причастен к катастрофе самолета MH17.- Сейчас скажу определенный эксклюзив: еще в конце 2018 тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции. Я не дам закрыть, заговорить, оболгать или ускользнуть от ответственности за совершение преступления государственной измены. Усилиями десятков украинских героев, которые имели целью привлечь в Украину и судить тех, кто причастен к сбиванию самолета MH17, и тех, кто причастен к сбиванию Ил -76 с десантниками в Луганском аэропорту, - заявил Петр Порошенко.По его словам, спецоперация по задержанию «вагнеровцев» была сорвана конкретными лицами:- Я очень настоятельно рекомендую создать временную следственную комиссию и допросить всех участников процесса, а также отстранить немедленно тех, кто может влиять на объективность, независимость и честность расследования, которое точно будет проведено, - заявил Петр Порошенко.ЧТО ЭТО ЗА ИСТОРИЯ?Напомним, в ночь на 29 июля в санатории под Минском сотрудники правоохранительных органов задержали «32 боевика иностранной частной военной компании» (одного, уроженца Беларуси, задержали в другом месте - Ред.), сообщило государственное информагентство БелТА. Чуть позже госСМИ назвали их сотрудниками российской частной военной компании «Вагнер». Сообщалось, что в Беларусь всего прибыло больше 200 боевиков, задача которых - дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании. Остальных, сообщалось, ищут. Президент Александр Лукашенко срочно собрал Совбез и поручил силовикам во всем разобраться. В отношении боевиков возбудили уголовное дело о подготовке беспорядков.Тем временем в Службе безопасности Украины заявили, что собрали достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК «Вагнер» на оккупированных территориях южной соседки Беларуси.- Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины, - подчеркнули в СБУ Украины.Появилась информация, что многие из задержанных хотели лететь в Стамбул через Минск – но их показания часто путались. Но СК Беларуси версию о Стамбуле отрицал, обращая снимания и на другие нестыковки в их показаниях. Потом появилась информация, что «вагнеровцы» ехали в Латинскую Америку.За день до президентских выборов в Беларуси Посол России Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание под Минском 33 человек было «провокацией, организованной из третьей страны с целью осложнить отношения Москвы и Минска в преддверии президентских выборов», судя по всему, намекая на Украину. Но через пару дней стало известно, что всех «вагнеровцев» вернули в Россию.Поначалу СБУ Украины отвергала свою причастность к истории с «вагнеровцами» в Беларуси. А Путин заявил, что это была спецоперация украинских спецслужб совместно со спецслужбами США:- Их просто заманили туда, перетащили через границу по поддельным документам, - сказал он, отметив, что российские пограничники их не должны были выпускать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Что такое ЧВК: Русские «солдаты удачи» - наемники или романтики. О российских частных военных компаниях ходят легенды, о них говорят на самых высоких государственных уровнях за рубежом. Но они по-прежнему вне закона на Родине