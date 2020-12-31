В Минске на площади Победы закрывается магазин «Океан». Стало известно, что на его месте откроется «Виталюр». Об этом написал на своей странице в Facebook Денис Дудинский.- «Океан» работает 31 декабря последний день. Но закроется он не с 1 января, а чуть позже, - написал в сообщении Денис.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:МАРТ запретил работу 10 магазинов «Светофор» по всей стране. И вот почему.Министерство антимонопольного регулирования приостановило работу 10 магазинов сети до 29 января из-за нарушений законодательства о торговле. (подробности)В Беларуси временно закрылись сразу 12 магазинов сети OZ. Угадаете причину?В сети на данный момент делают все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить работу магазинов. (подробности)«Из-за возможного разлива фекалий»: в Минске 9 августа с 17.00 будет закрыт торговый центр «Столица».Причина - проблемы с канализацией. (подробности)