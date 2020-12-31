О том, что Всебелорусское народное собрание (ВНС) не уполномочено изменять никакие конституционные нормы и не будет этого делать, сообщило БелТА со слов Александра Лукашенко.Об этом Лукашенко заявил 31 декабря, посещая РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, в разговоре с медиками и представителями СМИ.В своем выступлении Лукашенко заявил, что его упрекают в том, что он хочет таким образом (через созыв Всебелорусского собрания - Ред.) продлить свою власть.- Глупость полная! Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом, - прокомментировал он.Продолжая он уточнил, что «бешеных полномочий» у Всебелорусского народного собрания не будет, председательствовать он будет сам, также возглавят форум премьер Беларуси и парламентарии. Также он заметил, что вопрос о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом, еще не решен. Но это будет прописано в проекте новой Конституции и будет заявлено на референдуме.- Чтобы вы знали - никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку, - пообещал Лукашенко.Говоря об участниках форума Лукашенко заявил, что там будет «самые продвинутые патриоты», но и уточнил, что не только одни «ябатьки».- ВНС будет проведено честно и открыто, - пообещал он.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Лукашенко: Мы с экономикой справимся и никакие протесты нам не страшны.Он добавил, что «походят, если не перейдут красную черту - будут ходить, если перейдут - получат» (подробности).Александр Лукашенко рассказал, как встретит Новый год.Он добавил, что всегда так встречает Новый год (подробности).