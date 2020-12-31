О том, что в Беларуси с 1 января будут повышены минимальные цены на алкоголь, проинформировало БелТА со ссылкой на пресс-службу МАРТа.В постановлении от 28 декабря 2020-го года говорится, что изменяется минимальная отпускная цена на этиловый спирт. С учетом акциз она увеличивается на 2,5 белрубля до 74,43 белорусских рублей за декалитр безводного спирта.В связи с этим меняются и минимальные цены на алкоголь. За пол-литра водки или другого крепкого напитка (крепостью 40%) отпускная цена составит 5,05 рубля, а розничная - 6,68 белрубля (рост 16 и 21 копейка соответственно).Изменяются минимальные цены и на крепленые марочные вина: вместо 2,99 белрубля цена за 0,7 литра вина поднимется до 3,09 рубля.Изменения вступают в силу с 1 января 2021-го года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Минске на улице Козлова закрывается магазин «Океан».Магазин работает 31 декабря последний день (подробности).Какие прогнозы на 2020-й сбылись, а какие нет: дефицит бюджета в Беларуси - втрое больше, зарплаты и пенсии выросли, но только в рублях.Оглянулись на 2020 год и посмотрели, какие планы доводились экономике Беларуси и что из них удалось выполнить. А вы как оцените? (подробности).