Минздрав Беларуси рассказал, сколько еще человек заразились коронавирусной инфекцией. Информация опубликована в телеграм-канале пресс-службы ведомства.Так стало известно, что за сутки в стране коронавирус подтвердился еще у 1 тысячи 923 человек. Общее число с начала пандемии в итоге составило 194 тысячи 284 человека.- За сутки также были выписаны - 3 тысячи 246 пациентов, - уточнили в ведомстве количество выздоровевших.Таким образом, с начала пандемии выздоровели от коронавируса в стране 175 тысяч 147 человек.К сожалению, обновилась и статистика по смертности: умерли еще 10 человек за прошедшие сутки. Все в Беларуси скончались 1 тысяча 424 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.Тестов за прошедший день выполнено более 26 тысяч, а сначала пандемии их количество превысило 3,988 миллиона штук.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Названы четыре признака самой неудачной вечеринки на Новый год в плане коронавируса.Профессор вирусологии из США рассказал, как не стоит отмечать праздники с точки зрения борьбы с COVID-19 (подробности).Ученые: против COVID-19 поверхности можно не дезинфицировать! И вот почему.Ковид плохо выживает во внешней среде, его не находят на поверхностях даже в больницах (подробности).